Ook laatste verzet gebroken: 35 meter hoog vrieshuis Aviko mag blijven staan

CDA in gesprek met kandidaat-wethouders Oude IJssel­streek na opstappen Peter van de Wardt

7:02 GENDRINGEN - Het CDA in Oude IJsselstreek is druk bezig met de zoektocht naar een opvolger van wethouder Peter van de Wardt. Die stapte in december op nadat hij zware kritiek kreeg over zijn rol in sociale dienst Laborijn. Sindsdien is zijn portefeuille ondergebracht bij de overige wethouders.