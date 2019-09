Ook lege nesten van de jeukrups worden weggezogen

,,Maar het verwijderen van alle nesten is een onmogelijke opgave”, zegt een woordvoerder van Doetinchem. Op honderden plekken in de Achterhoek hangen nog lege nesten in de bomen. Zo staan er alleen al in Oude IJsselstreek zo’n 1.500 bomen met oude nesten.



Hoewel de rupsen zelf al zijn verpopt tot motvlinders die zijn uitgevlogen, bevatten de nesten nog steeds de irriterende haren. Die kunnen nog altijd overlast geven als ze verwaaien of naar beneden vallen.



Om te voorkomen dat de haren zich alsnog verspreiden worden de nesten nu weggezogen. Dat gebeurt in Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Oost Gelre. In Aalten en Winterswijk worden de verlaten nesten verwijderd als die bij snoeiwerk worden aangetroffen.



Lees verder onder de foto.