Ook opening gloednieuwe survivalbaan Beltrum geschrapt

Onderne­mers Winters­wijk vinden extra ruimte voor bedrijven ‘cruciaal’

31 augustus WINTERSWIJK - Ondernemersvereniging OWIN is blij met de plannen van de gemeente Winterswijk om nieuwe bedrijventerreinen te realiseren. ,,Het bedrijfsleven in Winterswijk zit te springen om nieuwe industriegrond. Dit plan is essentieel voor ons dorp.”