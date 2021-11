Ook Reünie bijt zich de tanden stuk op het ongeslagen Markelo

Torenhoge cijfers en nieuwe maatrege­len, maar niemand weet waar de besmettin­gen vandaan komen

Nederland gaat opnieuw op slot. Demissionair minister-president Mark Rutte en gezondheidsminister Hugo de Jonge kondigden vanavond aan dat er een ‘korte harde klap’ komt om het coronavirus in te dammen. Toch is er onduidelijkheid over de herkomst van de besmettingen. ‘We weten niet waar ze vandaan komen’, stelt het RIVM.

13 november