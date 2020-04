Ook Reurle Live ontkomt niet aan coronacrisis: evenement in september nu al afgeblazen

Het evenement Reurle Live zou pas over ruim vijf maanden plaatsvinden, maar is nu al afgelast. De reden laat zich raden: de coronacrisis.

Omdat er tot 1 juni geen repetitieavonden kunnen worden gehouden, zou de helft van het aantal repetitieavonden moeten worden geschrapt. En dat is te veel, waardoor een streep door Reurle Live op donderdag 10 september is gezet. Het evenement was onderdeel van de Septemberfeesten in Ruurlo.

,,Het voorgenomen repertoire kan onvoldoende worden beoefend. We willen tenslotte niet dat we te weinig voorbereid op de bühne staan”, zegt Ton Tolkamp namens de commissie Reurle Live. Alternatieven inhaalavonden en langer repeteren zijn wel besproken, maar hebben het niet gehaald. Tolkamp: ,,Maar dan lopen we tegen tal van praktische bezwaren aan.”