Ook ’s avonds betaald parkeren klap voor imago Doetinchem: ‘Maar wordt snel geaccepteerd’

Het bericht dat in Doetinchem vanaf 1 januari ook tussen 18.00 en 21.00 uur moet worden betaald op zogenoemde straatparkeerplaatsen in en rond het stadscentrum, zorgt voor honderden negatieve reacties.



,,Op Facebook waren er binnen twee uur vijfhonderd negatieve reacties. Ik schrok me een ongeluk”, zegt Robbie Welling, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Doetinchem. ,,Het is slecht dat de gemeente besluit dat er langer betaald moet worden voor parkeren. Het al zo broze imago van de Doetinchemse binnenstad wordt zo in de ziel geraakt.”



Dat denkt ook Gabi Hunter, voorzitter van de Ondernemers Vereniging Doetinchem. ,,Ik was al bang voor negatieve reacties. Dit is niet goed voor ons imago.”