Ook Spaanse flamingo’s weten Zwillbrock nu te vinden

Update en fotoserieZWILLBROCK - De flamingo’s zijn terug in Zwillbrock. Deze week arriveerden tientallen vogels op het eiland in de grote waterplas in het Duitse natuurgebied, pal op de grens met Nederland, ter hoogte van Groenlo en Winterswijk.

Of ze ook succesvol gaan broeden wordt later dit jaar duidelijk.

Medewerkers van Biologische Station Zwillbrock telden begin deze week 19 flamingo’s. Een dag later waren het er al 35 stuks. En het kunnen er nog meer worden. De vogels zijn afkomstig uit hun winterverblijf in het Grevelingenmeer, op de grens van Zeeland en Zuid-Holland.

Spanje

Bijzonder dit jaar is dat er waarschijnlijk ook een of meerdere ‘Spaanse’ flamingo’s in de groep zitten die nu naar het Zwillbrock is gekomen, zegt bioloog Christoph Rückriem van het Biologische Station Zwillbrock. ,,95 procent van de Spaanse flamingo’s broedt in een gebied in Andalusië, bij Malaga. Ze broeden alleen daar.”

En dus niet in Zwillbrock, waar de andere flamingo’s wél komen om te broeden. Ze zitten in Duitsland ook bij Münster en in Beieren, maar broeden alleen op het flamingo-eiland op de Nederlands-Duitse grens. ,,Waarom ze dat alleen hier doen weten we niet.”

Het zijn makkelijke vliegers, die flamingo’s

De grote wit-roze vogels zijn makkelijke vliegers, voor jonge dieren is het niet moeilijk om vanuit Spanje naar het noorden te komen. Daar sluiten ze zich aan bij de groepen in bijvoorbeeld het Grevelingenmeer. Een enkeling komt dan mee naar het Zwillbrock. De biologen kunnen dat zien aan de ring om de poot.

,,Die zit boven hun kniegewricht. Als ze in het water staan kun je dat met een goede verrekijker zien.” De in het Zwillbrock geringde flamingo’s hebben een rode ring waarin ZV staat, afkorting voor Zwillbrocker Venn.

Volledig scherm De in het Zwillbrock geringde flamingo’s hebben een rode ring boven hun knie waarin ZV staat, afkorting voor Zwillbrocker Venn. © Willemien Smeitink

Uit Spanje is niet bekend of daar ook vogels met ZV op hun ring zijn gesignaleerd, maar dat is volgens Rückriem wel waarschijnlijk. ,,Flamingo’s tot een jaar of drie, vier zijn heel mobiel.”

De flamingo’s komen al enkele tientallen jaren naar het Duitse natuurgebied. Bezoekers kunnen de dieren zien, maar wel van veilige afstand. Vanaf enkele uitkijkplatforms is het flamingo-eiland te zien. Een verrekijker is wel nodig, want de kortst mogelijke afstand tot de nestelende dieren is 300 meter.

Rovers

Dit voorjaar gaan de vogels broeden. Vorig jaar gebeurde dat ook, maar de kuikens werden geroofd door vossen. Geprobeerd wordt om die met een hek tegen te houden. De bioloog: ,,Dat hek staat er al tien jaar, maar de vossen bereiken het eiland ook zwemmend. Het staat nu om het hele eiland en sinds twee jaar ook met schrikdraad.”

Volgens de woordvoerder van het Biologische Station Zwillbrock is de waterplas deze winter wel weer gevuld, maar met minder water dan andere jaren. ,,Een centimeter of tien minder dan normaal.”

Het waterniveau in het natuurgebied is afhankelijk van de hoeveelheid regen en de waterstromen in de ondergrond. ,,Aan de ene kant stroom er water in, maar er stroomt ook wat weg. We gaan dit jaar die waterstromen onderzoeken, zodat we beter weten op welke wijze we water kwijtraken. Dat kan helpen om het langer vast te houden.”

Bekijk hieronder een fotoserie gemaakt door Willemien Smeitink uit Varsseveld.

Volledig scherm De flamingo's zijn terug in het Zwillbrocker Venn. © Willemien Smeitink

