Ook voor dit jaar vervliegt het theaterseizoen voor Openluchttheater 't Galgenveld bij Borculo

stadse fratsen Een grindpad vol herinnerin­gen aan mijn hagelwitte spijker­broek

17 april Meestal komt de wind uit het zuidwesten. Als fietser weet je dat. Ik ben nog nooit een recreatief wielrenner - zelfs geen oud-prof - tegengekomen die een route uitstippelt waarmee hij of zij begint met wind mee. Liever eerst ertegenin harken, in mijn geval richting Elten en op de terugweg worden beloond met een briesje in de rug.