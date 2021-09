Ook woonplannen in buitengebied Bronckhorst opnieuw bekeken

Het gaat onder meer om woningsplitsing, het veranderen van een bijgebouw in woonruimte of de bouw van huizen in ruil voor de sloop van bijvoorbeeld leegstaande stallen of vervallen schuren. Dit is eerder afgewezen vanwege Achterhoekse afspraken om bouwplannen te beperken, maar die afspraken zijn al in 2019 losgelaten.

Door deze plannen nu opnieuw te beoordelen, komen er meer mogelijkheden voor wonen in het buitengebied. Door woonplannen toe te staan, wordt voorkomen dat gebouwen die niet meer gebruikt worden langdurig leegstaan en verpauperen.

Ook plannen in kernen weer bekeken

Eerder besloot Bronckhorst al ook bouwplannen in de verschillende kernen waar de afgelopen twee jaar ‘nee’ tegen is gezegd, opnieuw tegen het licht te houden. ,,Daarmee hopen we dat er meer lucht komt in de woningmarkt in Bronckhorst”, zei wethouder Evert Blaauw daar eerder over.

Om de krapte op de markt tegen te gaan, wil Bronckhorst namelijk dat er in 2025 – dus al binnen vier jaar – 650 nieuwe huizen staan. Daarvoor moet er nog wel wat gebeuren, want pas voor zo’n 150 nieuwe huizen is een akkoord gegeven. Door nu ook eerder ingediende plannen uit het buitengebied opnieuw te bekijken, moet die doelstelling van 650 huizen dichterbij komen.

Omdat het gaat om ruimere mogelijkheden dan nu in de woonvisie staat, moet de gemeenteraad er akkoord mee gaan. Medio december denkt Bronckhorst duidelijk te hebben hoeveel plannen in aanmerking komen voor een nieuwe beoordeling. Kort daarna kan de raad er een definitief besluit over nemen.