Oonk Speciaalzaak in Winterswijk ontvangt predicaat Hofleverancier

Fietsen in de voorkamer

Oonk Speciaalzaak is op 27 mei 1919 opgericht. In dat jaar begon de grootvader van de huidige eigenaar met de verkoop van enkele fietsen en kinderwagens in zijn voorkamer. In de jaren daarna is de zaak diverse malen verhuisd en verbouwd. Sinds 1970 is de familie Oonk eigenaar van het huidige pand aan de Misterstraat 47.



In december 2016 is de fietsenwerkplaats grondig verbouwd. Daarna is de babyafdeling compleet vernieuwd. De herinrichting van de winkel viel mooi samen met de viering van het honderdjarig jubileum. Op 13 april 2018 is de winkel feestelijk heropend.



De laatste keer dat het predicaat Hofleverancier aan een Winterswijks bedrijf werd toegekend was op 31 maart 2019 aan bloemist Timmermans & Mulder aan de Misterstraat.