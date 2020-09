Oorlogsgeschiedenis als menselijk verhaal

Bomscherven in de melkbus. Een Joods jongetje dat aan de treinreis richting ‘werkkamp’ ontkomt onder de rokken van een non. Een paard dat wordt verstopt in een slaapkamer om het niet gevorderd te laten worden. En pannenkoeken bakken voor Tsjechische dwangarbeiders, met het idee: stel dat onze jongens in een vreemd land terechtkomen… De Tweede Wereldoorlog, gevangen in verhalen. Zonder scherpe scheidslijn tussen ‘wij’ en ‘zij’, ‘goed’ en ‘fout’. De makers van Grensherinneringen/Grenzerinnerungen willen de menselijke herinnering aan WOII vangen in video, zolang het nog kan.