Oorzaak dodelijke brand in Eefde niet meer te achterhalen

,,We hebben geen oorzaak kunnen vinden en die oorzaak is ook niet meer te achterhalen’’, laat René van der Neut namens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) weten. ,,Het dak was helemaal ingestort. Dit maakt het onmogelijk om nog een oorzaak te vinden. Het zou een peertje in een lamp kunnen zijn of een batterij. Geen idee.’’

Slaapkamer

Uit het onderzoek is wel gebleken dat de brand is ontstaan in de slaapkamer van de overleden man. Het stoffelijk overschot van de 62-jarige bewoner van de twee-onder-een-kapwoning werd hier pas in een later stadium ontdekt. De schade aan de woning was dermate groot, dat het lang duurde voordat brandweerlieden de slaapkamer van de man donderdag konden inspecteren. Vanaf het begin hield iedereen er ernstig rekening mee dat de man het pand niet tijdig had weten te verlaten. De bevestiging hiervan liet echter uren op zich wachten.