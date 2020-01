Oorzaak grote brand Aalten niet te achterhalen door te veel schade

Complimenten heeft Wamelink voor de gemeente Aalten. ,,Heel netjes dat de wethouder belde om te vragen of die iets voor ons kan betekenen. Ik wilde alleen weten of de gemeente al die brokstukjes op gaat ruimen of dat we dat zelf moeten doen. Dat krijgen we nog te horen.’’



Bij Fleurbaaij Totaalafbouw is gisteren ook weer gewoon gewerkt. Het bedrijf ligt pal naast interieurbouwer Tritop, waar de brand het hevigst was.



Volgens Esther Arends van Fleurbaaij hoefde het bedrijf niet extra geventileerd te worden. Ook hebben er woensdag gewoon mensen gewerkt. Of het bedrijfspand beschadigd is kan ze niet zeggen.