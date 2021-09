Oost-Achterhoek blinde vlek voor gratis coronatest: ‘Je bent uren kwijt’

WINTERSWIJK/ BREDEVOORT - De Oost-Achterhoek is een blinde vlek op de kaart met Testen voor Toegang-locaties. Inwoners zijn aangewezen op Doetinchem of Enschede voor een gratis test. ,,Het is verschrikkelijk.”

Woon je in bijvoorbeeld Winterswijk, Aalten of Groenlo, heb je geen vaccinatiebewijs en wil je vanaf zaterdag uit eten? Dan moet je voor een gratis coronatest helemaal naar Enschede of Doetinchem. Dichterbij zijn er geen Testen voor Toegang-locaties.

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk noemt het een groot gemis dat er in Winterswijk of directe omgeving geen mogelijkheid is om te testen. Hij probeert nu uit alle macht toch een testlocatie in Winterswijk te krijgen. ,,Ik vraag hier aandacht voor bij alle organisaties die er over gaan. Ik hoop dat dit snel is opgelost. Voor mensen die dit als een ongemak ervaren, heb ik alle begrip.”

Open Nederland

In totaal zijn er 110 testlocaties in Nederland. De Stichting Open Nederland, die deze locaties heeft geregeld, is daarbij uitgegaan van het principe dat mensen niet langer dan 20 minuten hoeven te reizen voor een gratis test. Dat is gelukt voor 90 procent van de gemeentes.

Maar uitgerekend de gemeenten Aalten, Winterswijk, Oost Gelre en het grootste deel van Berkelland horen bij de 10 procent waar het niet is gelukt om een testlocatie op te zetten. Pech dus voor de Oost-Achterhoek.

Volledig scherm Een QR-code halen om uit eten te gaan? In de Oost-Achterhoek moet je er meer dan twintig minuten voor rijden. © Rob Engelaar