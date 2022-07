Oost-Achterhoekers kunnen nu kiezen uit twee streekomroepen: 1Achterhoek en Regio8

Nieuwe uitbater kan nog steeds niet aan de slag in brasserie op station Lochem en dit is waarom

Hij had op 1 april willen beginnen, maar moet zijn zaak noodgedwongen gesloten houden. Uitbater Sang Hubert kan nog niet aan de slag in brasserie Graaf Floris in het Lochemse stationsgebouw. De pandeigenaren wachten met het aanvragen van een horecavergunning totdat duidelijk is hoe de nieuwe stationsomgeving er komt uit te zien.

