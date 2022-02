Oost Gelre gaat bestemmingsplan van veelbesproken stuk grond op De Laarberg opnieuw bekijken

GROENLO - De bestemming van bijna 9 hectare grond op bedrijventerrein De Laarberg, die in 2014 gereserveerd is voor zogeheten biotechnologie, wordt opnieuw bekeken. De gemeenteraad heeft een voorbereidingsbesluit, dat dit mogelijk maakt, aangenomen.

Het voorbereidingsbesluit, dat in grote lijnen lijkt op het initiatiefvoorstel dat gelijktijdig door de partijen OLW en PvdA is ingediend, komt van het college van B&W. Het college wil het graag het bestemmingsplan van de grond aanpassen, zodat ook reguliere bedrijven zich er kunnen vestigen. Dat is binnen het huidige bestemmingsplan niet mogelijk, terwijl de behoefte naar bouwgrond op De Laarberg wel groot is.

‘We gaan het veranderen’

,,We gaan het bestemmingsplan veranderen zodat er meer mogelijk wordt op de grond. Hoe dat er precies uit komt te zien, weten we nog niet”, laat wethouder Marieke Frank weten. ,,Daar moeten we tijd voor nemen.” Die tijd is volgens wethouder Frank onder meer nodig om ook overleg te hebben met andere belanghebbenden.

,,Naast Oost Gelre hebben ook Berkelland, de provincie Gelderland en andere gemeenten belangen bij De Laarberg. Het terrein is een regionaal bedrijventerrein. We kunnen deze beslissingen daarom niet zelfstandig nemen.” Zowel Berkelland als de provincie is door Oost Gelre op de hoogte gebracht van het voorbereidingsbesluit.

Niets uitgesloten

De beslissing betekent niet dat er een bio-vergister, of andersoortig biotechnologisch bedrijf, op De Laarberg nu definitief van de baan is. Het college stuurt aan op het uitbreiden van het bestemmingsplan, niet op inperking. ,,We willen het hele terrein in de breedte opnieuw bekijken”, aldus Frank.

Partijen PvdA en OLW hadden graag gezien dat de biotechnologie-bestemming helemaal geschrapt zou worden. Dit voorstel kon niet op een meerderheid rekenen.