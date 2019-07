Oost Gelre legt nadruk op betaalbare huurwoningen

LICHTENVOORDE - De gemeente Oost Gelre wil dat in nieuwe bouwprojecten in Lichtenvoorde meer goedkope huurwoningen worden gebouwd. Dat wordt al zichtbaar in het project Hof aan de Dijkstaat. Van de 25 nieuwe woningen in dit plan moet 60 procent een huur hebben onder de grens voor de huurtoeslag.

Volgens wethouder Bart Porskamp is er onder woningzoekenden een duidelijke behoefte aan betaalbare huurwoningen. In de dorpskern van Lichtenvoorde is de huursector traditioneel laag: niet meer dan 16 procent van de Lichtenvoordse woningen is bezit van een woningbouwcorporatie. De andere 84 procent is in particuliere handen – het overgrote deel daarvan koopwoning.



Aan de Dijkstraat wordt nu een plan voorbereid, waarbij oudere bebouwing en leegstaande winkelruimte verdwijnt. Er komt ruimte voor maximaal 25 nieuwe woningen. Oost Gelre geeft vanaf vrijdag het project vrij, bedrijven die zich willen inschrijven hebben te maken met verschillende voorwaarden. Eén daarvan is de eis dat 60 procent van het plan uit betaalbare woningen moet bestaan, de huurprijs mag niet meer dan 720 euro per maand zijn.

Woningen voor starters en doorstromers

,,Er is behoefte aan betaalbare woningen, vooral voor jongeren, maar ook voor ouderen en jonge gezinnen”, zegt Porskamp. Als voorbeeld noemt hij de jongere die een opleiding heeft afgerond en op zoek is naar woonruimte. Het inkomen is dan nog te laag om zelf te kopen.



Daarnaast merkt Oost Gelre volgens de wethouder dat er ook ouderen zijn die kleiner en goedkoper willen wonen. ,,Juist omdat er meer behoefte is aan deze woningen, willen we kijken of we ook op andere bouwlocaties in Lichtenvoorde voorrang kunnen geven aan goedkopere huurwoningen.”

Woningcorporatie als achtervang