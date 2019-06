Oost Gelre stapt niet uit Boogie Woogie

Dat Aalten wel stopt, snapt wethouder Jos Hoenderkamp van Oost Gelre, maar het is niet het voorbeeld dat hij wil volgen. ,,Onze muziekverenigingen hebben laten weten graag muziekonderwijs van Boogie Woogie af te nemen", aldus Hoenderkamp.



Wel gaat Oost Gelre meer geld aan de muziekverenigingen geven, zodat zij zelf voor onderwijs kunnen zorgen in het popgenre en de lichtere muziek. Daarvoor komt 30.000 euro beschikbaar. Boogie Woogie moet het doen met 177.000 euro.



,,We willen iets meer eigenaarschap hebben in het muziekonderwijs”, verklaart de wethouder. Maar zo'n rigoureuze stap als Aalten - helemaal stoppen met het samenwerkingsverband waar ook Winterswijk in zit - dat gaat hem te ver.