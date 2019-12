Oost Gelre: ‘Start positieve campagne voor Achterhoekse ziekenhuizen’

De gemeenteraad heeft dinsdagavond een motie aangenomen, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om zich in te zetten ‘voor goede en bereikbare zorg in heel de Achterhoek’. Dan gaat het om ‘twee volwaardige ziekenhuizen, inclusief kindergeneeskunde en verloskundige zorg/gynaecologie’.

Tegen verplaatsen

Alle fracties in de gemeenteraad hebben zich met de motie duidelijk uitgesproken tegen het verplaatsen van afdelingen van streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk naar het nieuw te bouwen Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Onzekerheid over het voortbestaan van het Winterswijkse streekziekenhuis zorgt er voor dat ‘artsen en verpleegkundigen niet de stap zetten om zich in de oostelijke Achterhoek te vestigen.’

Gat in het zorgnetwerk

Door afdelingen te verplaatsen valt er volgens de fracties een gat in het Achterhoekse zorgnetwerk. Dat is niet goed voor de zorg, de werkgelegenheid en de verkeersdrukte. Daar komt bij dat de ziekenhuizen in Doetinchem en Enschede in de avond- nacht en weekenden vanuit Oost Gelre slecht met het openbaar vervoer te bereiken zijn. Bij spoed wordt de reistijd vanuit Oost Gelre ook te lang, stelt de voltallige gemeenteraad.

Terugkerende onrust stoppen