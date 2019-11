Oost Gelre: straat mag zelf kiezen voor ‘vuurwerkvrij’

Het kan goed dat om vuurwerkvrije zones wordt gevraagd rondom verzorgingshuizen als de Antoniushove in Lichtenvoorde of het dierenpark in Groenlo. Burgemeester Bronsvoort denkt dat het goed mogelijk is dat daarvoor vuurwerkvrije zones worden aangevraagd. ,,Ik heb de indruk dat de inwoners van Oost Gelre wel rekening met elkaar willen houden. De overheid hoeft daar maar een beperkte rol in te spelen, we willen het juist ontdoen van de onmogelijkheden.”