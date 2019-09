Oost Gelre zoekt (en vindt) 3 miljoen euro om tekort op te vangen

Jao Jao: achtpotige beertjes in de kerk in Eibergen

20:12 EIBERGEN - Ter afsluiting van de tentoonstelling/manifestatie On-zichtbaar in De Oude Mattheüs in Eibergen zijn morgen tussen 10.00 en 16.30 uur wonderlijke wezentjes te zien. Achtpotige 'beertjes': waterbeertjes of beerdiertjes worden ze genoemd, of tardigraden.