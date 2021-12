Oosterlicht beschijnt donkere maar heldere Achterhoekse hemel

GENDRINGEN - Op de kortste dag van het jaar (21 december) is in de Achterhoek dinsdagavond weer het Oosterlicht ontstoken. 24 lichtbundels vanuit evenzovele plekken in de Achterhoek en één in Duitsland moeten samen voor verbinding tussen de dorpen en gemeenten zorgen.

Ooit begonnen als een lichtpiramide die Terborg, Etten, Ulft en Silvolde met elkaar verbond, is de afstand tussen de verschillende lichtbundels zo groot geworden dat een deel van de stralen elkaar niet meer echt kan raken.

Niet erg, vind initiatiefnemer Hans van den Hurk uit Silvolde. ,,Mensen verwonderen zich over het verschijnsel en laten hun eigen gedachten de vrije loop. Als je één lamp ziet, heb je de andere meteen in gedachten. Op die manier blijf je de verbinding maken.”

Dit jaar is het gemeentehuis van Oude IJsselstreek in Gendringen het centrum van het Oosterlicht. Daar schijnt een lichtstraal recht naar boven. Alle andere lichtstralen zijn daar op gericht. Nieuw is een lichtstraal die vanuit stadion De Vijverberg in Doetinchem schijnt.

Xenonlampen

Verder beschijnen de stralen de hemel in de wijde regio, van Borculo tot Doesburg en van Winterswijk en Lichtenvoorde tot Didam. In alle Achterhoekse gemeenten staat inmiddels een lamp, en er staat zelfs een in Duitsland, in grensplaats Bocholt.

Wie alle xenonlampen met eigen ogen wil zien kan dit jaar voor het eerst gratis meedoen aan een Oosterlicht Puzzelroute. De puzzelpagina is verkrijgbaar bij één van de VVV-kantoren in de Achterhoek of te downloaden op oosterlichtverbindt.nl.

Het Oosterlicht brandt tot en met 6 januari (Driekoningen) dagelijks van 17.00 uur ’s tot 23.00 uur en is het beste te zien bij een heldere hemel.