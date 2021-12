Oosterlicht schijnt dit jaar vanaf 24 plekken, zelfs vanuit De Vijverberg

Oosterlicht is een initiatief van Hans van den Hurk uit Silvolde. Het idee erachter is dat in de donkere dagen lichtstralen verschillende plekken in de regio met elkaar verbinden. Het begon zes jaar geleden met lichtbundels in vier plaatsen – Silvolde, Etten, Terborg en Ulft – die in de donkere lucht een stralende lichtpiramide vormden.



Het aantal van vier lampen steeg jaar na jaar, en inmiddels schijnen er meer dan twintig lichtbundels boven de Achterhoek. Maar niet alleen in de gemeenten in deze regio, zelfs over de grens in Duitsland schijnt het Oosterlicht.