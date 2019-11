Op adem komen in Hummelo na verslavingsprobleem: ‘Eén borrel is te veel, twee flessen zijn te weinig’

Verborgen ruimtes in auto ontdekt na vondst harddrugs en munitie

25 november WINTERSWIJK - De politie in Winterswijk heeft zondag twee verborgen ruimtes ontdekt in een auto die een dag eerder staande werd gehouden op de Wooldseweg in de Achterhoekse plaats. De auto, een zwarte Volkswagen Golf, werd gecontroleerd op basis van informatie die de politie kreeg over het voertuig.