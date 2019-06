Op afstand bestuurbare robots gaan de strijd aan in de DRU

Eibergse amateurac­teurs spelen toneel op de grens

14:59 HOLTERHOEK - Ze komen uit Rekken en Eibergen, maar treden op in Holterhoek. De groep van zo’n twintig toneelspelers van de Rekkense Plankeniers en Jong Gelre uit Eibergen trekken dit jaar gezamenlijk op in hun uitvoering ‘Bi’j ons an de grenze’.