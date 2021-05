Op avontuur in de nieuwe poli voor kinderen met Down

Coronacij­fers lang niet zó laag in Achterhoek: helft minder coronabed­den in ziekenhui­zen

28 mei DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem schaalt de coronazorg af vanaf maandag. Het SKB in Winterswijk is daar al mee begonnen. Dat heeft alles te maken met de infectiecijfers in de Achterhoek. Die zijn in tijden niet zó laag geweest als afgelopen week.