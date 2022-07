Op de dag ná de warmste dag pufte Jeffry zijn laatste adem uit

Ware liefde tussen Roelien en Henk ontstond in Amsterdam­se nachtclub: ‘We genieten nog steeds samen!’

EIBERGEN - De vonk sloeg over op sinterklaasavond in een Amsterdamse, chique nachtclub. Het was ware liefde, want Roelien en Henk Berloth-van Amerongen uit Eibergen zijn inmiddels 60 jaar getrouwd. „We genieten nog steeds samen!”

