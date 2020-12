Op de dag voor de lockdown deed iedereen nog kerstinkopen in Doetinchem: ‘Het is een gekkenhuis’

Het is druk in de stad, op de dag dat de vergaande lockdown wordt afgekondigd. Pia Buursema uit Doetinchem heeft nog even een stel wanten gekocht, om de dagelijkse fietstocht naar haar werk in de zorg wat aangenamer te maken. ,,Ik had net mijn man Ton aan lijn. Die zei: je moet verder geen boodschappen doen in de stad. Het is een gekkenhuis. Dit was te verwachten.’’



Natuurlijk maakt ze zich zorgen over mensen die hun baan verliezen, zaken die op omvallen staan. ,,Ik houd mijn baan wel, dat maakt verschil.’’ Verder probeert de Doetinchemse het hoofd koel te houden. ,,Als ik mijn drankje en hapje in huis heb, kom ik de dagen wel door.’’