Op de foto zie ik mijn oude boxen met daar bovenop een aquarium

Onder het avondeten ontrafel ik wat er is gebeurd. De zoon van mijn vriendin en zijn Argentijnse lief – logé bij ons – zijn die morgen naar de dierenzaak op de hoek gewandeld. Zij koopt een halsbandje voor haar kat, thuis in Buenos Aires. Terwijl ze afrekent voelt hij bij zichzelf de onweerstaanbare drang iets leuks te kopen. Dat worden twee vrouwtjesvissen, een aquarium met warmteregelaar en een onderwaterkasteel. Ik denk dat het de bedoeling is dat de vissen daarin gaan wonen.



Afgezien van de kibbeling die ik elke zaterdag voor hem koop op de markt, heb ik bij de zoon van mijn vriendin nooit enige interesse voor vissen bespeurd. Maar hij zegt dat hij in zijn jeugd een vis had. Eentje die steeds uit de kom sprong en later om onduidelijke redenen naar zijn tante is verhuisd, die ook vissen hield.



In één adem vertellen zijn moeder en hij daarna over een hamster, die blijkbaar – ver voor mijn tijd – ook deel uitmaakte van het gezin. Tot op een dag de hamster doodging. Het hele gezin was er ondersteboven van. Huilend stonden ze rond de kooi.



Ik hoor dat allemaal voor het eerst. Nooit heb ik iets geweten van die vis en al helemaal niet van die hamster. „Die worden maar één jaar oud”, zeg ik om wat te zeggen. Nou, hun hamster niet, volgens mijn vriendin en haar zoon.



Inmiddels is het aantal vissen uitgebreid tot vijf. De verkoopster had gezegd dat er ook best drie mannetjesvissen bij passen. Moet ik zeker straks voeren. Ik wil wandelen met een hond.