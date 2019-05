Op deze plaatsen herdenkt Berkelland zaterdag de oorlogsslachtoffers

De herdenking van oorlogsslachtoffers in Eibergen is bij het monument aan de Burgemeester Wilhelmweg. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur wordt het Wilhelmus gezongen, gevolgd door een korte toespraak van wethouder Gerjan Teselink. Leerlingen van de Menno ter Braakschool lezen gedichten voor. Hierna worden kransen en bloemen gelegd bij het monument.

In Neede is de herdenking bij het monument op de Needse Berg. Vlak voor de twee minuten stilte om 20.00 uur wordt de taptoe gespeeld. Na het Wilhelmus zal burgemeester Joost van Oostrum een toespraak houden. Leerlingen van de Hofmaatschool lezen gedichten voor. Daarna volgt de kranslegging. Muziekvereniging Amicitia uit Rietmolen werkt mee aan de herdenking.

In Borculo wordt een stille tocht gehouden vanaf de RK Kerk aan de Steenstraat. Een kaarsje aansteken in de kerk is mogelijk vanaf 18.55 uur. Om 19.10 uur vertrekt de stoet onder leiding van muziekvereniging Volharding. Iets voor 20.00 uur bereikt de stoet de Algemene Begraafplaats aan de Deugenweerd. Daar wordt twee minuten stilte in acht genomen. Om 20.15 uur begint de herdenkingsdienst in de St. Joriskerk. Wethouder Anjo Bosman legt een krans.