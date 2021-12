Op Eerste en Tweede Kerstdag wél live-missen bij Parochie Maria Laetitia

Column Je hart ophalen in de mist, waar de wereld klein en overzichte­lijk is

Ik reed met een vriend in een oude Mercedes door mistige velden naar een restaurant aan de Duitse grens. Of de aarde rond of plat is, daar zijn de meningen merkwaardig genoeg nog altijd over verdeeld, maar een ding leek zeker: de wereld hield hier op.

