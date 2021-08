Op Het Sterrenpalet willen ze zo snel mogelijk weer sámen school zijn, maar school is ‘even’ te groot

Een bijzondere start van het nieuwe schooljaar, maandag op IKC Het Sterrenpalet. De school, in januari 2019 gehuisvest in de vroegere technische school waarin eerder Het Assink lyceum huisde, is namelijk te klein om alle groepen te kunnen onderbrengen. „Onze voorkeur is nu om op korte termijn enkele tijdelijke lokalen bij de school te plaatsen”, zegt directeur Ineke Neerhof. „Tot zolang dat niet kan, brengen we de groepen 7/8 onder in het gebouw van de voormalige school De Regenboog aan de Lariksweg.”