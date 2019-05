Op hol geslagen koe belandt in gracht Kasteel Slangenburg

Rijksmuse­um stelt iedere dag van de Zwarte Cross een tentoon­stel­ling samen

11:14 LICHTENVOORDE - In het pop-up paviljoen van het Rijksmuseum is tijdens de Zwarte Cross iedere dag een andere tentoonstelling te zien. Feestgangers zijn welkom om te schilderen of te etsen. Uit de beste werken stelt het Rijksmuseum vervolgens dagelijks een tentoonstelling samen. Die wordt iedere avond geopend, in het bijzijn van de gelukkige (amateur)kunstenaars.