Op jacht naar stripboeken op een verregende koningsmarkt

DOETINCHEM - Is het vreemd dat een volwassen kerel van 49 tijdens de koningsmarkt van Doetinchem op jacht is naar stripboeken uit vervlogen tijden? Waarschijnlijk wel, maar deze verslaggever doet dat al jaren en dus ook dit jaar. Met redelijk succes.

Even na elf uur stopt het met regenen in Doetinchem. Het signaal om er op uit te trekken. Deze jongen gaat weer voor zo weinig mogelijk geld zo veel mogelijk stripboeken zien te scoren. Het liefst Kuifje - je bent journalist of je bent het niet - maar klassiekers als Buck Danny, Roodbaard, Blauwbloezen, Blueberry en Dick Bos zijn ook meer dan welkom. Nee, geen Suske en Wiske of Donald Duck. Die zijn soms ook best leuk, maar je moet ergens een grens trekken.

Het is niet heel erg druk in het centrum van Doetinchem. Hoewel het nog meevalt gezien het beroerde weer. Wel zijn er een stuk minder kraampjes. En de kraampjes die er zijn, zien er stuk voor stuk verzopen uit. Hier en daar staat het water nog op het doorzichtige plastic. Sommige boeken, platen en kleren zijn natgeregend. De verkopers staan kleumend bij hun koopwaar.

Kuifje

Een beetje treurig, maar daar ben ik vanmorgen niet voor uitgerukt. Op naar de stripboeken. Al snel heb ik beet. Een doosje met strips staat verstopt tussen bergen met kleding en dikke boeken. Op mijn knieën blader ik door de strips en enthousiast haal ik zowaar een Kuifje tevoorschijn. Eentje die ik nog niet heb: Kuifje en het haaienmeer. Ik probeer mijn geluk nog niet te laten zien. ,,Mevrouw, wat kosten deze strips?” ,,Vijftig cent meneer.”

Super! Ik vind er nog twee waarvan ik niet zeker weet of ik ze al heb en reken af met een grote glimlach. Dan zie ik haar vertrokken gezicht. Ze zit weggedoken in een dikke jas. ,,Gaat het een beetje?”

,,Het was verschrikkelijk vanmorgen. Echt niet leuk meer.”

,,Maar u zit onder een afdakje.”

,,Gelukkig wel, maar het is koud hoor.”

Ik wens haar sterkte en plezier en ga verder met mijn tocht langs de kraampjes. Overal is de aanblik hetzelfde. Koukleumende volwassenen en kinderen die er het beste van proberen te maken. Hier en daar zie ik een stapeltje stripboeken, maar dat zijn meestal Suske en Wiskes. Plots zie ik in mijn ooghoeken een glimp van Roodbaard. Een doos vol prachtige strips. Maar dan zie ik de prijs: 2 euro per stuk. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik niet meer dan 1 euro per strip wil uitgeven. Hier ga ik ook niet over onderhandelen. Mokkend loop ik verder. Via de Nieuwstad naar de Veentjes.

Roofdier

Het wordt steeds drukker. De regen lijkt voorlopig niet meer te willen vallen en dat zorgt ervoor dat de mensen uit hun schulp kruipen. Als een roofdier speur ik langs de verkopers. Ik loop zo snel als ik kan, maar wil tegelijk niets missen. Hier en daar zie ik een bekende, die me wat vreemd aankijken. ,,Ja, ik ben op zoek naar stripboeken. Vind ik leuk. Heb je ze ergens gezien?”

Op de Veentjes staat Stef Janssen met z'n spullen. Hij ziet mij neerduiken op een stapel strips. Helaas zijn het alleen maar Donald Ducks. Veel heeft hij deze ochtend nog niet verkocht. ,,Er viel zo veel regen. Niet normaal. Maar ja, je weet maar nooit met het weer. Nu is het gelukkig droog en wordt het wat drukker. Maar eens kijken of ik nog wat kwijtraak. Anders gooi ik het straks allemaal in de container. Dat was mijn laatste jaar hier.”

Via de Heezenstraat en de Boliestraat kom ik uiteindelijk terecht bij de Hooge Molenstraat. En daar is het pas echt raak. Strips van Alex, Lucky Luke, nog een Kuifje, Blauwbloezen. En dat voor 20 cent per stuk. Ik kan mijn geluk niet op. Met een volle tas stripboeken ga ik na een uur speurwerk weer terug naar huis. Onderweg zie ik dat de eerste mensen hun kraampje aan het inpakken zijn. Moe van de regen en de kou.

Tot volgend jaar!