Op Moederdag kaarsjes en bloemen voor Maria in Needse Caeciliakerk

‘Infrarood prima alterna­tief voor gas of warmtepomp’

15:24 DUIVEN / DOETINCHEM - Verwarmen met infraroodpanelen is een prima alternatief voor woningen waar de gaskraan is dichtgedraaid of die er zelfs helemaal geen hebben. De nieuwe generatie IR-panelen kan zelfs als hoofdverwarming van woning of bedrijfsruimte functioneren, zegt ontwikkelaar Paul van Uum uit Zelhem.