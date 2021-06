Op onderzoek uit: wat ben ik? Als ik me niet voorplant, sterft de boel uit

Over nog geen drie weken lopen hier weer duizenden mensen in Zutphen bij World Press Photo

21 juni Het is op dit moment nog lastig voor te stellen: een evenement dat zo’n 10.000 bezoekers trekt. De World Press Photo-tentoonstelling in de Walburgiskerk in Zutphen wordt begin juli weer een van de eerste grote evenementen in de stad. Omdat het lang onduidelijk was of het wel door zou kunnen gaan, moet er de komende drie weken haast gemaakt worden.