Op pad met 488 kerstpakketten voor minima: ‘Er zit ook een kerststalletje in’

Gaat u als kerstman langs de deuren om de pakketten uit te delen?

„Nee, mensen mogen ze vanaf half zes ophalen in een centraal punt. Daar hebben we ze naartoe gebracht. In alle vier de kernen Neede, Eibergen, Borculo en Ruurlo, want het is een gezamenlijke actie van de kerken in Berkelland. Iedereen die in de bijstand zit krijgt een brief, dat ze een pakket mogen ophalen. Die adressen heeft de gemeente, en de Voedselbank.”

Toen de actie in 2006 voor het eerst werd gehouden, werden er 125 pakketten uitgedeeld. Dat is elk jaar meer geworden. De afgelopen jaren rond de 500, maar dit jaar slechts 488 pakketten. Hoe komt dat?

„Dat weet ik niet, voor ons is het dit jaar ongeveer hetzelfde. Misschien is het ietsje minder dan anders, maar dat kan komen omdat mensen werk hebben gevonden. Het is ook niet voor mensen die niet kunnen rondkomen, maar voor mensen in de bijstand.”

Er zijn pakketten voor alleenstaanden en pakketten voor gezinnen. Wat zit er allemaal in? Is het een kerstpakket met luxe producten, of gewoon met boodschappen?

„Het zijn boodschappen uit de supermarkt, vooral spullen die mensen goed kunnen gebruiken. Zoals koffie, ja. En ook wel koekjes. En er zit een kerststalletje in, dus misschien is het toch wel een beetje een kerstpakket.”

Het geld wordt bij elkaar gebracht door sponsors en andere giften, en dit jaar was er ongeveer 16.000 euro bij elkaar gebracht. Is dat genoeg? Krijgt iedereen altijd een pakket?

„Ja, er is altijd een pakket voor iedereen. We nemen gewoon het volledige budget en dat delen we door het aantal mensen dat een pakket kan krijgen. Soms is het ongeveer 40 euro per doos, soms 35 euro. Maar er is altijd genoeg, we komen nooit tekort. Mensen kunnen nog steeds een gift doen en er wordt altijd grif gedoneerd, ook door bedrijven.”

De kerstpakkettenactie is een initiatief van de Stichting Kerstactie Kerken Berkelland. De stichting werkt samen met Fijnder (voorheen de sociale dienst), de Voedselbank, de stichting Schuldhulp Op Maat en de VoorMekaarTeams in Berkelland. Alle pakketten worden geleverd door een supermarkt uit de gemeente Berkelland. Financiële bijdrages zijn welkom op IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Kerstactie Kerken Berkelland.