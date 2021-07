Op pad met de fietscaravan langs de Berkel, zelfs de koeien kijken hun ogen uit

1. We trekken veel bekijks

„Wat is dat dan?!” Hoe vaak we die opmerking hebben gehoord? Geen idee, we zijn de tel al snel kwijt. Zelfs de koeien in de wei kijken hun ogen uit. Het is dan ook een gek gezicht, een fiets die een caravan achter zich aan trekt. De bewoners van het Münsterland staan bekend om hun stugge karakter, maar we merken er weinig van op onze eerste fietskilometers in het Duitse Gescher. We zien alleen maar vrolijke, lachende en zwaaiende mensen. De Berkel.Bed.Box breekt het ijs, zoveel is duidelijk.