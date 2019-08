Op pad met een herder en driehonderd schapen

column Stadse Fratsen: Schaukel

10:07 Het iets afzetten met de teen op het zand is voldoende om de schommel zo in beweging te krijgen dat het kraken en knarsen van metaal op metaal klinkt. Geluid dat me doet denken aan de openingsscène van een western, maar ik word er rustig van. De schommel staat zo dat de dalende zon ons – we zitten gedrieën naast elkaar – in de ogen schijnt. Een goede plek voor na het avondeten.