Op piekmoment 50 procent meer vraag naar water in de Achterhoek

1. Hoe komt het dat Vitens meer water heeft opgepompt dan mag? Dat heeft meerdere redenen, zegt woordvoerder Evy Elschot van Vitens, met 5,7 miljoen klanten het grootste waterbedrijf van Nederland. ,,Op de extreem warme dagen van een paar weken terug waren er enorme pieken in het waterverbruik. Mensen sproeien de tuin, vullen zwembadjes en douchen vaker ”, zegt Elschot. Vitens moest daardoor 5 miljoen liter meer naar boven halen bij het waterwinstation in Corle (bij Winterswijk), waar bijna 278 miljoen liter vergund was. Een overschrijding van 1,8 procent. ,,De vraag naar water was enorm en wij hebben een leveringsplicht: we móeten zorgen dat er water uit de kraan blijft stromen.”

2. En dat allemaal door toeristen die de Achterhoek ‘leegslurpen’?



Deels. Dat er veel toeristen naar deze regio komen is evident, nu al ruim 15 procent meer dan vorig jaar. En met meer mensen in één gebied, is de vraag naar water automatisch hoger. Maar de toeristen zijn niet de énige waterverbruikers. Elschot: ,,De pieken waren er vooral in de avonduren, vanaf 17.00 uur tot soms wel 23.00 uur. Dat zijn de tijden dat mensen thuis zijn en bijvoorbeeld sproeiers aanzetten. Er was een hele hoge vraag naar water, op sommige dagen tot 50 procent meer dan normaal.”



3. Is het eigenlijk wel nodig om de tuin constant te sproeien?



Nee, er zijn gewassen en planten die niet steeds water nodig hebben. Veel grassoorten zijn sterk en diepgeworteld, waardoor een paar keer bewateren per seizoen voldoende is. ,,Gras herstelt zich snel als het een paar keer regent”, zegt hovenier Arnoud Ebbers van Hanskamp Hoveniers uit Zelhem. Volgens hem is het wel van belang om het gazon goed in de gaten te houden; sproei je helemaal niet dan ontstaan er gaten in het gras of duurt het maanden voor delen van het gazon volledig hersteld zijn. Het beste kun je ’s avonds of ’s nachts sproeien, als er amper sprake is van verdamping en de tuin er het langst profijt van heeft.