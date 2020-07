Op safari in de Achterhoek: ‘wild kiek'n’ vanuit elektrische buggy

„Wist je dat Winterswijk de hoogste reeëndichtheid heeft in Nederland?” Oud-boswachter John ter Horst van Geldersch Landschap en Kasteelen kruipt in de huid van natuurgids. „Tijdens de nieuwe Winterswijkse excursie Wild Kiek’n vertellen we van alles over het wild dat leeft in het Nationaal Landschap Winterswijk.”