Op vakantie? Het werk bij de Boerenzuivel van Claudia in Eibergen gaat gewoon door

EIBERGEN - Waar anderen twee weken liggen te bakken aan de costa of met hun luchtbedje op een meer dobberen, gaat het werk in bij Boerenzuivel van Claudia gewoon door. ,,Twee weken weg van de winkel weg, vind ik lastig.”

Ze pakken hun momentjes wel. Maar vakantie vieren zoals de gemiddelde Nederlander dat doet, zit er bij de Krooshofs niet in. Ze zijn met hun zuivelproducten leverancier voor klanten als Dommerholt IJs, Friesland Campina, restaurant De Greune Weide en zuivel-foodtruck De Melkbus. Daarom gaat er geen dag voorbij dat er geen karnemelk, boter, of yoghurt de deur uitgaat. Ook in de zomermaanden gaat dat gewoon door.

Claudia Krooshof, naar wie de winkel is vernoemd en die de klanten ook bedient, vindt het leven zonder echte vakantie heel gewoon. ,,Zelf heb ik eigenlijk helemaal geen behoefte aan vakantie zoals de meeste mensen die vieren. Dat zal ongetwijfeld ook met de betrokkenheid bij de zaak hebben te maken. Straks ga ik een paar dagen met mijn dochter naar Londen. Daarna gaat onze zoon Mark met zijn vriendin weg en doet Dinand de winkel met onze medewerkster Marèl. Zij is dan weer terug. Zo plannen we wat vrije dagen aan elkaar. Dat is onze vakantie.”

Zeven jaar geleden begonnen ze naast hun melkveebedrijf aan de Warfslatweg net buiten Eibergen de zuivelwinkel. Een gedeelte van de eigen melk wordt op ambachtelijke wijze bereidt en verwerkt tot dagverse zuivelproducten als karnemelk, yoghurt, vla en hangop. Die producten worden dan weer verkocht in de Zuivelwinkel van Claudia.

Streekproducten

Volledig scherm TT-2019-012362 EIBERGEN Claudia Krooshof samen met Brigit Tuinte(groene shirt) in de winkel 'Boerenzuivel'. Zomerrubriek Achterhoek. Claudia en Brigit houden de zuivelproductie en de winkel draaiende gedurende de zomerperiode. EDITIE: Achterhoek FOTO: Arjan Gotink AG20190730 © Arjan Gotink

Die is inmiddels uitgegroeid tot een serieuze locatie waar je allerhande streekproducten kunt kopen en kennis kunt maken met het leven op de boerderij. Kinderen die er niet mee zijn opgegroeid, zien hier met eigen ogen dat melk van de koe komt en niet uit de fabriek. ,,Dat leggen we graag uit. Want hoe moeten kinderen uit de stad daar anders achter komen. Ook ouders vinden het interessant om te zien”, vertelt Claudia.

,,En wij vinden het leuk om het leven en het werk op de boerderij te promoten en mensen te laten proeven wat de streek aan producten heeft te bieden. Daarom doen we graag mee aan de jaarlijkse Koekeloeredag en de fietstocht langs de boer die deze week is gehouden. Dat was een groot succes en dan merk je pas echt hoe groot de interesse is voor de herkomst van het eten dat dagelijks thuis op tafel staat.”

Naast de eigen zuivelproducten bieden ze daarom ook andere, ambachtelijke streekproducten aan, zoals boerenkaas, eieren, vlees van het rund en het varken, biologische groente en thee en wijn. De ontbijtgranen en bakproducten komen rechtstreeks van de molen en verder werken ze samen met een aantal Eibergse ondernemers, zoals Puur Patisserie, Chocolaterie Hulshof en Bakker Schreuder om er een paar te noemen. ,,En de melk die we aan Dommerholt leveren, krijgen we van die klant weer terug als het ijs dat we hier in de winkel verkopen. Als je het over pure streekproducten hebt.”

Koekeloeredag

Evenementen als Koekeloeredag en met de Fiets de Boer op zijn ware publiekstrekkers. Ook voor de familie Krooshof. Ze zijn er blij mee. Het is een fantastische reclame wanneer mensen op zo’n dag met honderden tegelijk langs de Zuivelwinkel van Claudia trekken en ook daadwerkelijk stoppen. Buiten die speciale gelegenheden moeten ze veel meer moeite doen om de klanten over de vloer te krijgen.