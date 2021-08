Op vakantie met dominee Eveline Struijk uit Eibergen: van modderpoel naar Moddergat

Waar gaat u naartoe?

„Dit jaar hebben we - mijn man Jan en ik - onze vakantie in tweeën geknipt. In juni hebben we twee weken het Nederlands Kustpad gelopen. In Friesland dit keer, van Stavoren tot Moddergat. Net in die koude, natte periode. Het was meer van modderpoel naar Moddergat. Tweede helft augustus willen we graag naar Roemenië, waar we een paar jaar hebben gewoond. Tenminste, als het mag vanwege corona. En ook afhankelijk van de bevalling van onze dochter die begin augustus haar eerste baby verwacht. Als het allemaal lukt, mooi! Anders gaan we gewoon volgend jaar.”