Op zoek naar de de sfeer en gemoedelijkheid van de Achterhoek in hypermodern zorghuis

Meneer Jansen is één van de elf bewoners, die ook in de gesloopte De Zonnekamp hebben gewoond. Hij straalt als hem gevraagd wordt naar zijn ervaringen. ,,Mijn nieuwe woning is prachtig! Ik ben er een stuk op vooruit gegaan. Niet meer te vergelijken met die oude hokken van vroeger. Een grote woonkamer, een ruimte bed- en badkamer. Ik heb zelfs een eigen hobbykamer, waar ik lekker kan schilderen. En ik mag graag op het balkon zitten.”



Maar er is helaas ook een keerzijde. Jansen: ,,De gezelligheid is een beetje weg. De oude Zonnekamp zat lekker vol. Er was altijd wat te doen. Er waren altijd mensen. Gisteren zat ik de hele avond beneden in het restaurant. Ik heb twee gasten gezien. Dat vind ik niks.”