Op zoek naar de Shandy onder de whisky's

Hoogleraar noemt rapport over sociale dienst Laborijn ‘discutabel’

7:02 DOETINCHEM/ GENDRINGEN - Het Berenschot-rapport over de werkwijze van de Achterhoekse sociale dienst Laborijn is de uitkomst van ‘een discutabel onderzoek’ waarbij veel vraagtekens zijn te zetten. Dat betoogt hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries van de Radboud Universiteit in Nijmegen in een opiniebijdrage in deze krant.