Op zoek naar de wow-factor voor nieuw VIP-bedrijventerrein in Varsseveld

Oproep aan jongeren: ‘Niet in de keet! Het aantal besmettin­gen is zorgwek­kend hoog’

15 oktober LICHTENVOORDE - Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre roep de jongeren in haar gemeente op om elkaar niet in de keten op het boerenerf te ontmoeten. ,,Het aantal besmettingen in Oost Gelre is zorgwekkend hoog. De enige manier om dit een halt toe te roepen is het aantal sociale contacten te beperken.”