Op zoek naar een zak drop meende ik een bekende van mij te zien struinen, maar het was Erik Hulzebosch

12 februari ACHTERHOEK - Ook vandaag kan er weer volop geschaatst worden. Voor het eerst in jaren is de baan Halfweg in Zelhem geopend voor de liefhebbers. Een groot contrast met de baan in Doetinchem, waar tot frustratie van alle vrijwilligers de ijslaag nog altijd niet dik genoeg is om op te kunnen schaatsen.