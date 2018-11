Op zoek naar het giftige lek in een diepe krater

,,De gemalen hebben bijna twee dagen nodig gehad om het grondwaterpeil te laten zakken’’ vertelt Mathijs de Gier, projectleider bij Waterschap Rijn en IJssel. Gestoken in een rode overjas en getooid met een witte helm wijst hij naar de doorgezaagde persleiding op de bodem van de kuil. ,,Die leiding loopt helemaal onder de Berkel en het Twentekanaal door, vandaar dat het 16 meter diep is.’’

Stalen platen zijn collectief de brug voor de zware graafmachines op rupsvoertuigen en vrachtwagens om over de drassige grond bij de rand van het gat te komen. Reparateurs met felgekleurde hesjes en witte helmen van rioolspecialist Remondis klauteren naar de beschadigde persleiding. Het defecte deel hebben ze er al uitgezaagd en zal worden onderzocht om de oorzaak van de lekkage te achterhalen om het in de toekomst te voorkomen.

Tienduizenden vissen in de Berkel zijn ten slotte vorige week in een mum van tijd om het leven gekomen. Via de barst in de leiding stroomt op een bepaald moment 400.000 liter afvalwater van de FrieslandCampina fabriek in Lochem het water in. Door de eiwitten in het vervuilde water daalt het zuurstofgehalte in een rap tempo. De vissen stikken. Boeren hebben voor de zekerheid hun vee van de aangrenzende weilanden gehaald.

Pas na meerdere dagen is het waterschap in staat om het afvalwater om te leiden naar een reservoir naast de Berkel. FrieslandCampina ziet het stilleggen van de productie niet als optie. ,,De boeren zouden dan hun melk niet meer kunnen afleveren. En koeien kun je niet stilzetten,’’ zegt woordvoerder Jan-Willem ter Avest.

Volledig scherm Locatie van de leidingbreuk tussen het Twentekanaal en De Berkel, medewerkers van Remondis en het Waterschap spoelen de persleiding. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

Zoektocht

Later schaalt de fabriek de productie toch iets af. Ondertussen zoeken inspecteurs naar de exacte locatie van de breuk. ,,Dat was niet makkelijk,’’ vertelt De Gier terwijl hij met zijn arm een weidse beweging maakt naar de omringende natuur. ,,Het is hier ontoegankelijk terrein, dus je moet heel veel te voet doen. Dan kost het veel tijd.’’

Na de vondst van het lek duurt het nog twee dagen om het grondwater te laten zakken. Dan pas is het mogelijk om met graafmachines de beschadigde persleiding bloot te leggen.