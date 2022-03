Op zoek naar spullen voor Oekraïense vluchtelingen in de regio? Laat het weten, De Gelderlander zoekt mee

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Minder coronabe­smet­tin­gen in Oost-Nederland, meer ziekenhuis­op­na­men

Ook vandaag zijn er minder coronabesmettingen geregistreerd. In de drie Veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Midden- en Oost-Gelderland zijn afgelopen etmaal slechts 4.416 personen positief getest. Die daling zet zich ook landelijk voort. Alleen in de ziekenhuisopnamen is een lichte stijging te zien.

20 maart