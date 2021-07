Op zondag zette de Joodse slager de winkelbel uit: ‘Je moest een beetje rekening houden met elkaar’

Neem Izak Spanjar, een slager die in Borculo achter de kerk woonde. Hij had zijn zaak op zondag open, maar als de dominee aan de preek begon, dan zette Spanjar de winkelbel uit. Het geklingel was dan niet te horen in de kerk. „Je moest een beetje rekening houden met elkaar”, zegt Henk Teeuwen. Volgens hem was dit in grote delen van de Achterhoek de manier waarop Joden en niet-Joden met elkaar samenleefden. „Nuchterheid, tolerantie en respect voerden de boventoon.”